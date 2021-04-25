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الأحد، 25-04-2021 05:04 م

بسبب كورونا.. مصر تنهي العام الدراسي لصفوف النقل

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الوكيل الإخباري- أعلنت مصر، يوم الأحد، انتهاء العام الدراسي الحالي لـ“صفوف النقل“، مع نهاية شهر نيسان الجاري، فيما استثني من القرار المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وجاء القرار في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بمصر.

وبحسب بيان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر ”سيتم عقد الامتحانات الشهرية لشهر نيسان الجاري في أيام 26، 27، 28، وفقا للجداول المعلنة، لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية، وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية“.

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ولفتت الوزارة إلى ”استكمال العام الدراسي لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة، على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريا، وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية“.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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