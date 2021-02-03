بوتين يبحث مع فوسيتش جائحة كورونا وأزمة كوسوفو

الوكيل الإخباري - بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، مكافحة فيروس كورونا، والمزيد من الإمدادات من لقاح "سبوتنيك V" لصربيا، وكذلك الحل لمشكلة كوسوفو.



وأشار بيان الكرملين، إلى أن "الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوسيتش، تبادلا خلالها الآراء حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي والدولي. وتم النظر في قضايا مكافحة وباء فيروس كورونا بشكل موضوعي مع التركيز على توسيع التعاون في مجال التطعيم، بما في ذلك المزيد من الإمدادات إلى صربيا من اللقاح الروسي".

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وأضاف: "أبلغ رئيس صربيا عن تقييماته للوضع الراهن في تسوية كوسوفو، آخذا في الاعتبار اتصالاته مع الشركاء الأجانب. فيما أكد الرئيس الروسي على موقف موسكو لإيجاد حل متوازن لمشكلة كوسوفو بموافقة مجلس الأمن الدولي".

وتابع: "لوحظ أن صربيا ستستمر في الاعتماد على دعم روسيا في هذه القضية وغيرها من القضايا المهمة".



وأثنى الجانبان، حسب بيان الكرملين، على التقييم الإيجابي للتعاون متبادل المنفعة بين روسيا وصربيا، مشيرين إلى التنفيذ الناجح للمشاريع المشتركة واسعة النطاق في صناعات الطاقة والنقل والتكنولوجيا الفائقة.

المصدر : روسيا اليوم

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