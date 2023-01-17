بوتين يمنح لقب بطل روسيا للرقيب ألماز صافين بعد وفاته

الوكيل الاخباري- منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم له، لقب "بطل روسيا" للرقيب ألماز صافين بعد وفاته، وذلك "لما أظهره من شجاعة وبطولة خلال أدائه الواجب العسكري".

اضافة اعلان

جاء ذلك في بيان نشره الكرملين على موقعه الإلكتروني صباح اليوم الثلاثاء.



وذكرت البوابة الرسمية لجمهورية بشكيريا الروسية اليوم الثلاثاء أن ألماز صافين (37 عاما) من مواليد الجمهورية، لقي حتفه أثناء أداء الواجب العسكري في العملية العسكرية الخاصة.



وأشار بيان للدفاع الروسية إلى أن صافين شارك في العملية العسكرية الخاصة منذ 30 سبتمبر من العام الماضي.



وفي 14 يناير الحالي كانت فصيلة من قوات الإنزال الجوي تحت قيادة الرقيب صافين في مواقع دفاعية على مجور كراسني ليمان بشمل دونيتسك، في المنطقة المفترضة للهجوم الرئيسي للعدو.



وأثناء المراقبة، كان صافين أول من رصد تقدم احتياطيات العدو، وأصدر على الفور أمرا إلى مرؤوسيه بفتح النار، وأبلغ قائد السرية بذلك، "وبالتالي استبق تحركات العدو ومحاولة هجوم مفاجئ، مما سمح للمدافعين باتخاذ مواقعهم في الوقت المناسب".

روسيا اليوم