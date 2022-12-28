صحيفة ألمانية تحذر من "حيلة" جديدة ابتكرها زيلينسكي

الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة Frankfurter Rundschau الألمانية، بأن مقترح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بعقد "قمة سلام"، حيلة لإضفاء مظهر الدبلوماسية على سياساته.



وأوضح كاتب المقال، أن زيلينسكي لا يسعى لمفاوضات سلام جادة مع روسيا، وإنما يريد تحقيق منافع سياسية ودبلوماسية.



وأضاف، أن زيلينسكي يدرك جيدا، أن الصراع الأوكراني أصبح عبئا ثقيلا على مواطني الدول الداعمة لنظام كييف، ولهذا السبب ارتفعت أعداد مؤيدي مفاوضات السلام.



وخلص الكاتب إلى أنه "لا ينبغي نسيان أهداف كييف، ويجب تكرارها بانتظام في وسائل الإعلام والمجتمع الديمقراطي"، مشيرا إلى أن زيارة زيلينسكي لواشنطن، كانت في هذا الإطار.

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روسيا اليوم