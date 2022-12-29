الخميس 29-12-2022
الوكيل الاخباري

الأردنيون استقدموا 18 ألف عاملة منزل عام 2022

الصحافة تفقد أحد أبرز رجالاتها.. الدكتور محمد جهاد الشريدة في ذمة الله

142 بيِّنة و73 تقريراً طبياً في قضية سقوط خزان الكلورين بميناء العقبة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

برنامج ماجستير جديد في البلقاء التطبيقية

هيئة الطاقة: لهذه الأسباب ترتفع قيمة فواتير الكهرباء

بلدية ايل تحذر سالكي طرق في معان-صور

لليوم الثالث.. استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس

فلس الريف: كل منتفعي "المعونة الوطنية" يمكنهم الاستفادة من مشروع "الخلايا الشمسية"

3 مليون تحميل و 4.250 مليون حركة تمت عبر تطبيق سند

الخميس، 29-12-2022 09:45 ص

صفارات الإنذار الجوي تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

63ad346a42360423f56c043d


الوكيل الاخباري- انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا صباح اليوم الخميس وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التنمية الرقمية في البلاد.

اضافة اعلان


وكانت صفارات الإنذار قد انطلقت في وقت سابق في مناطق أوديسا ونيكولاييف وسومي وبولتافا ودنيبروبيتروفسك وخاركوف وكييف وجيتومير وفينيتسيا وتشيركاسي وكيروفوغراد وبعض أجزاء من زابوروجيه وخيرسون التي تسيطر عليها كييف.

 

وتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في مناطق خميلنيتسكي وريفني وتيرنوبول وتشيرنيفتسي ولفوف وترانسكارباثيان وفولين وإيفانو فرانكيفسك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم بتوقيت موسكو.


وقد بدأت الهجمات على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية من جانب القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر الماضي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف خلفه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الخاصة الأوكرانية. وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. وبعد الضربات التي وجهتها القوات الروسية في 15 نوفمبر الماضي، صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بأن ما يقرب من نصف نظام الطاقة في البلاد أصبح معطلا. وفي ديسمبر، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه من المستحيل الآن استعادة نظام الطاقة في أوكرانيا بالكامل.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0d9d19c9-618f917542360471f8316391

مصر.. عدد السكان يسجل رقما جديدا مع نهاية 2022

yo0dX

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين

63ad30aa4c59b779dc460b0f

غوتيريش: لنجعل عام 2023 عاما يستعاد فيه السلام إلى حياتنا

63ad2df642360470213c9c68

كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة الكورية الشمالية

9550179_1620202188

وزير الدفاع التركي: نحترم وحدة أراضي سوريا وهدف أنقرة محاربة الإرهاب

63ad23b34236042365694eec

هاكرز ينشرون بيانات ضباط الناتو المنخرطين في الحرب السيبرانية ضد روسيا

أخبار متعلقة
63a829354c59b70a7a22ed7e

بوتين: لا يمكن لروسيا أن تتصرف بوضاعة مثلما يفعل الغرب

image - 2022-12-07T084301.583

زيلينسكي يتفقد قوات أوكرانيا قرب الجبهة الشرقية

thumbs_b_c_41447f2d341d8df6a8fc447012fd678a

كندا تحقق بوصول قطع محلية الصنع لمسيّرات إيرانية تستخدمها روسيا

9993233566492238

روسيا وأوكرانيا تتبادلان 120 من أسرى الحرب

638ef2f94c59b751b63e4706

خبير روسي يوضح حيثيات ثوران بركان سترومبولي في جنوب إيطاليا

638d7cbb423604170e7e817f

صحيفة بولندية تحذر من عواقب دعم أوكرانيا