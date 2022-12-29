صفارات الإنذار الجوي تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

الوكيل الاخباري- انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا صباح اليوم الخميس وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التنمية الرقمية في البلاد.



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وكانت صفارات الإنذار قد انطلقت في وقت سابق في مناطق أوديسا ونيكولاييف وسومي وبولتافا ودنيبروبيتروفسك وخاركوف وكييف وجيتومير وفينيتسيا وتشيركاسي وكيروفوغراد وبعض أجزاء من زابوروجيه وخيرسون التي تسيطر عليها كييف.

وتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في مناطق خميلنيتسكي وريفني وتيرنوبول وتشيرنيفتسي ولفوف وترانسكارباثيان وفولين وإيفانو فرانكيفسك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم بتوقيت موسكو.



وقد بدأت الهجمات على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية من جانب القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر الماضي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف خلفه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الخاصة الأوكرانية. وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. وبعد الضربات التي وجهتها القوات الروسية في 15 نوفمبر الماضي، صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بأن ما يقرب من نصف نظام الطاقة في البلاد أصبح معطلا. وفي ديسمبر، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه من المستحيل الآن استعادة نظام الطاقة في أوكرانيا بالكامل.

روسيا اليوم



