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السبت، 16-07-2022 06:26 ص

بيان سعودي أميركي مشترك تزامنا مع زيارة بايدن

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الوكيل الإخباري - أصدرت السعودية والولايات المتحدة بيانا مشتركا، السبت، تزامنا مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة ولقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وشدد الجانبان على قوة العلاقات التاريخية والشراكة بين البلدين، التي تأسست منذ ما يقرب من 8 عقود، وفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأكد الطرفان على أهمية حل النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسلمية، وتخفيف الأزمات الإنسانية عن طريق تقديم الدعم الاقتصادي والمالي لدول المنطقة الأكثر احتياجا، مؤكدين أهمية مبدأ السيادة والسلامة الاقليمية، وضرورة دعم حكومات المنطقة التي تواجه خطر الإرهابيين أو الجماعات التابعة والمدعومة من قوى خارجية.


كما استعرضا أوجه التعاون والمنجزات في مجالات الطاقة والمناخ، مجددين التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية، ورحبت الولايات المتحدة بالتزام المملكة بدعم توازن أسوق النفط العالمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.


واتفق الطرفان على التشاور بانتظام بشأن أسواق الطاقة العالمية على المديين القصير والطويل، وكذلك العمل معا كشركاء استراتيجيين في مبادرات المناخ وانتقال الطاقة.


كما أكد بايدن على التزام الولايات المتحدة القوي والدائم بدعم أمن السعودية والدفاع عن أراضيها، وتسهيل قدرة المملكة على الحصول على جميع الإمكانات اللازمة للدفاع عن شعبها وأراضيها ضد التهديدات الخارجية.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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