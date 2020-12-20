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الأحد، 20-12-2020 07:27 ص

غاز مسيل للدموع لتفرقة متظاهرين

بيروت .. اشتباكات مع الأمن احتجاجا على زيادة الرسوم الجامعية

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أرشيفية


الوكيل الإخباري- شهدت العاصمة اللبنانية بيروت،  اشتباكات بين قوات الأمن وطلاب احتجاجا على قرار عدد من الجامعات الخاصة ، القاضي باعتماد سعر جديد لصرف الدولار لتحديد سعر الرسوم الدراسية، ما يعني زيادتها .

وقالت مصادر لبنانية، إن قوات الأمن أطلقت قرب مدخل الجامعة الأميركية في بيروت في حي الحمرا، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من البوابة الرئيسية.

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ورد الطلاب بإلقاء مقذوفات على رجال الشرطة الذين شكلوا درعا بشريا لاعتراض طريقهم. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.


وتأتي الاحتجاجات في أعقاب قرار الجامعة الأميركية والجامعة اللبنانية الأميركية تحديد الرسوم الدراسية بسعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار، بدلاً من السعر الرسمي (1500 ليرة للدولار) ما يعني زيادة حادة في هذه الرسوم.


ويخشى الطلاب أن تحذو الجامعات الأخرى حذوهما وتتسبب بالتالي في نزوح جماعي إلى الجامعات العامة التي تعاني نقص التمويل والعدد الكبير للمنتسبين.

 

 المصدر : سكاي نيوز


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