تحذيرات من التوهج الشمسي مع استمرار موجة الحر التي تضرب العالم

الوكيل الاخباري - حذر علماء روس من حدوث نشاط قوي للتوهج الشمسي مع استمرار موجة الحر في العالم ،والذي قد يتداخل مع الاتصالات ذات الموجات القصيرة .

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وحذرت وكالة الفضاء الأوروبية، التي تراقب أقمارها الصناعية درجات حرارة الأرض والبحر، من أن أجزاء من إيطاليا قد تشهد أعلى درجات حرارة مسجلة على الإطلاق في القارة.



ويذكر أن الرقم القياسي في القارة حاليا هو 48.8 درجة مئوية، كانت قد سجلت في صقلية في أغسطس/آب 2021.



ووصلت الحرارة درجات أعلى من معدلاتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشهد دول عربية مثل الأردن ولبنان وسوريا والعراق ومصر ودول الخليج ارتفاع شديد لدرجات الحرارة وتبقى تحت تأثير هذه الأجواء الحارة حتى نهاية الأسبوع، لتصل درجات الحرارة لمستوى أعلى من معدلاتها المعتادة بدرجات، مع طقس حار في أغلب المناطق، بينما تقترب درجة الحرارة من 50 درجة مئوية في مناطق بجنوب العراق والكويت.



وتضرب موجة الحر هذه خلال الأيام القادمة شبه الجزيرة العربية هذا الوضع سيعزز من الطقس الحار على المنطقة لتدخل دول عربية أخرى تحت نطاق تأثيرها.



وتتوالى موجات الحرارة في المنطقة منذ بداية الصيف مع درجات حرارة "أعلى من المتوسط" حتى أغسطس آب.



وتحدث التوهجات الشمسية عندما تتشابك خطوط المجال المغناطيسي داخل وحول الشمس.



وكالات