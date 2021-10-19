تحطّم طائرة لدى إقلاعها في تكساس ونجاة كل ركابها

الوكيل الإخباري-تحطّمت طائرة كانت تقل 21 شخصا الثلاثاء لدى إقلاعها قرب هيوستن في ولاية تكساس، وقد تمكّن كل الركاب وأفراد الطاقم من الخروج منها قبل أن تلتهمها النيران، وفق عناصر الإطفاء والسلطات الأميركية.



وأعلن ستيفن وودارد السرجنت في جهاز الأمن العام في تكساس في مؤتمر صحافي "نجاة كل الأشخاص الذين كانوا داخل الطائرة وهم 18 راكبا والطاقم المؤلف من ثلاثة أفراد".

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ووقع الحادث بعد الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي في أميركا، والطائرة التي تعمل بمحركين هي من طراز مكدونال دوغلاس وكانت متّجهة إلى بوسطن، وقد أتى عليها الحريق بشكل كامل، وفق مشاهد التقطتها أجهزة الإنقاذ، ووفق المسؤول أصيب شخص واحد بجروح طفيفة.



وقال مدير أجهزة الطوارئ" تيم غيبسون" ان الركاب تمكّنوا من الخروج من الطائرة.



وتابع "كانوا مصدومين للغاية"، مشددا على أن الحادث "انتهى بأفضل طريقة ممكنة".

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