الخميس 17-02-2022
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الخميس، 17-02-2022 02:54 م

تحطم مروحية تابعة للجيش السوري ومقتل 2 من طاقمها

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الوكيل الإخباري-أفاد مراسل RT في سوريا، بأن اثنين من طاقم مروحية تابعة للجيش السوري لقوا مصرعهم، جراء سقوطها في الأراضي الزراعية بقرية الرويمية في ريف محافظة اللاذقية جراء خلل فني أصابها.

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وأضاف المراسل نقلا عن مصدر عسكري: أنه "أثناء تنفيذ مهمة تدريبية صباح اليوم الخميس لإحدى حوامات الجيش العربي السوري فوق المنطقة الساحلية تعرضت الحوامة لخلل فني".


وقال المصدر:"اضطر طاقم الطائرة لتنفيذ هبوط اضطراري في منطقة جبلية وعرة، وأدى ذلك إلى استشهاد اثنين ونجاة ثلاثة آخرين من طاقمها".

 

روسيا اليوم

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