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الثلاثاء، 15-02-2022 03:24 م

قاذفات روسية مزودة بصواريخ الخنجر تصل مطار حميميم في سوريا

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الوكيل الإخباري-وصلت قاذفات روسية، اليوم الثلاثاء، إلى مطار حميميم في اللاذقية على السواحل السورية، مزودة بصواريخ "الخنجر" (كينجال) فرط صوتية.

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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء إن مقاتلات "ميغ 31 كا" وقاذفات "تو -22 إم3" التي تحمل صواريخ "الخنجر" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وصلت إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا في إطار تدريبات بحرية.

 

وبحسب الوزارة، فقد أنهت أطقم القوات الجوية الروسية الرحلة من نقاط انتشارها، حيث غطت الرحلة أكثر من 1.5 ألف كيلومترا.

وتملك روسيا وسيلة مناسبة لإطلاق صواريخ "الخنجر" هي طائرة "ميغ-31"، التي تبقى الطائرة المقاتلة الاعتراضية البعيدة المدى الوحيدة في العالم.

 

وتزيد سرعة صاروخ "كينجال" على 5 ماخ (الماخ هو سرعة الصوت) ويستطيع صاروخ "كينجال" بفضل سرعته الهائلة أن يتخطى ببساطة جميع وسائط الدفاع الجوي الموجودة في حوزة حلف شمال الأطلسي.

 

وتأتي المهام الروسية، في وقت تتواجد فيه مجموعة حاملات طائرات تابعة لـ"الناتو" في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك حاملة الطائرات "هاري ترومان" الأمريكية، وحاملة الطائرات "شارل ديغول" الفرنسية، وحاملة الطائرات "كونت إيدي كافور" التابعة للبحرية الإيطالية، مع مجموعة سفن دعم ومدمرات.



سبوتنيك

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