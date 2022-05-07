تركيا .. إصابة مهاجرين اثنين جراء حادث حافلة غربي البلاد

الوكيل الإخباري-أُصيب مهاجران إثر حادث تعرضت له حافلة كانت تقل مهاجرين غير نظاميين في منطقة منتشة بولاية موغلا، جنوب غربي تركيا.



وبحسب مراسل الأناضول، انقلبت حافلة تقل مهاجرين إيرانيين غير نظاميين، إثر ارتطامها بكومة تراب على جانب الطريق.



وتوجهت الفرق الطبية وعناصر الدرك إلى موقع الحادث فورا، حيث تم إسعاف مصابين اثنين إلى مستشفى موغلا الحكومي، في حين لاذ بقية المهاجرين بالفرار من مكان الحادث.

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