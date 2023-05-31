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الأربعاء، 31-05-2023 09:08 ص

تضارب الأنباء حول اغتيال نجل رئيس مخابرات القذافي

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الوكيل الإخباري- تضاربت الأنباء حول مقتل الشاب محمد السنوسي، نجل عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية في عهد نظام الزعيم الراحل معمر القذافي.

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وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن نجل السنوسي وجد مقتولا في مدينة سبها بطلقات نارية في أماكن متفرقة من جسده، وزعم آخرون أن الوفاة نتيجة ضرب بآلة حادة بسبب خلاف مع أحد الأشخاص.

ولم تتوفر معلومات رسمية بشأن الواقعة، أو تأكيد من أسرة الشاب حول سبب الوفاة.

وكان آخر ظهور لمحمد السنوسي في ديسمبر 2022، حين هدد بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية في جنوب ليبيا، إذا لم تفرج الحكومة عن والده البالغ من العمر 72 عاما ورفاقه.

وينتمي السنوسي إلى قبيلة المقارحة في جنوب ليبيا، ويحاكم في قضية تتعلق بقمع ثورة فبراير التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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