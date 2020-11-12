الخميس 12-11-2020
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الخميس، 12-11-2020 04:56 ص

تطورات جديدة حول أزمة ناقلة النفط صافر

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الوكيل الاخباري - أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس ، ومنسق الشؤون الانسانية مارك لوكوك، مجلس الامن الدولي، امس الأربعاء، بعدم حصول المنظمة الدولية حتى الآن على مواقفة الحوثيين بدخول الفريق الأممي لتقييم وضع ناقلة النفط صافر.

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وأطلع غريفثس في إحاطته مجلس الأمن، على جهود الأمم المتحدة لتفادي التهديد الذي تشكله ناقلة النفط صافر، ووصف المفاوضات الجارية لتأمين التصاريح اللازمة لبعثة خبراء تابعة للأمم المتحدة بأنها تسير " أبطأ مما تتطلبه مسألة بهذا الحجم وبهذا القدر من الإلحاح."

 

المصدر - العربية 


 




 

 


 

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