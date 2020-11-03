الامم المتحدة : من المحتمل وقوع جرائم حرب في كاراباخ

الوكيل الاخباري - أشارت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه امس الاثنين، إلى احتمال وقوع جرائم حرب في النزاع حول إقليم ناغورنو كاراباخ بسبب هجمات طاولت سكانا مدنيين "من دون تمييز".

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وتحدثت باشليه أيضا عن مقاطع فيديو تتمتع بصدقية، وتظهر إعدام القوات الأذربيجانية جنديين أرمينيين في زيهما العسكري .





هذا وقالت وزارة الدفاع بإقليم ناغورنو كاراباخ، امس الاثنين، إن الإقليم فقد 11 جندياً آخرين في القتال مع قوات أذربيجان مما يرفع عدد قتلى قوات الإقليم إلى 1177 منذ اندلاع الاشتباكات في 27 سبتمبر.

المصدر - العربية



