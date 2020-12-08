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الثلاثاء، 08-12-2020 07:25 ص

بحوالي 135 دولارا

تغريم الرئيس التشيكي السابق لمخالفته معايير ارتداء الكمامة

تغريم
الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف كلاوس


الوكيل الإخباري - أفاد التلفزيون التشيكي بأنه تم تغريم الرئيس السابق فاتسلاف كلاوس بمبلغ 3000 كرون "حوالي 135 دولارا"، بسبب ارتدائه الكمامة بشكل غير صحيح.

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وطالبت الشرطة حينها كلاوس بتغطية فمه وأنفه بالكمامة كما تقضي القواعد، لكنه لم يمتثل، ونقل بعدها إلى مركز الشرطة حيث تم تحرير محضر بالحادث.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن كلاوس ارتدى الكمامة على ذقنه في 17 نوفمبر الماضي، في الاحتفال الذي أقيم وسط العاصمة براغ، في ذكرى "الثورة المخملية" المناهضة للشيوعية.

 

وبالإضافة إلى كلاوس، تم تغريم وزير الصحة السابق رومان بريمولا والنائب الأول السابق لحركة "ANO" الحاكمة ياروسلاف فالينيك، حيث أنهما تناولا العشاء في شهر أكتوبر الماضي، في مطعم لم يكن يملك الموافقات للعمل وفق نظام الطوارئ، وعندما غادرا كانا بلا كمامة.


كما جرد بريمولا إثر ذلك من منصب وزير الصحة، وتم تخفيض رتبة فالينيك إلى منصب نائب عادي لرئيس المكتب الوطني للشؤون الخارجية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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