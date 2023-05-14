الأحد 14-05-2023
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الأحد، 14-05-2023 10:23 ص

تقرير استخباراتي: أوكرانيا ستتلقى أكثر من 100 مسيرة من ألمانيا

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الوكيل الاخباري- كشفت تقارير المديرية الرئيسية للاستخبارات في أوكرانيا، أن كييف ستتلقى أكثر من 100 طائرة بدون طيار "Vector" بموجب عقد بين وزارة الدفاع الأوكرانية وشركة تصنيع ألمانية.

وجاء في تقرير المديرية: "سيتلقى ضباط المخابرات الأوكرانية 105 طائرات من دون طيار بموجب عقد بين وزارة الدفاع الأوكرانية وشركة Quantum-Systems GmbH الألمانية المصنعة للطائرات بدون طيار. هذه هي الدفعة الثانية من طائرات Vector بدون طيار للجيش الأوكراني، بتمويل من حكومة جمهورية ألمانيا..في أغسطس 2022، طلبت أوكرانيا واستلمت 33 طائرة ألمانية بدون طيار من نفس الطراز، وشهدت على كفاءتها العالية في ساحة المعركة".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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