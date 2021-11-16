تقرير دولي: العالم يشهد تراجعا كبيرا في الصحة والحقوق الإنجابية

الوكيل الإخباري- أظهر التقرير الأول للمفوضية رفيعة المستوى حول قمة نيروبي للمتابعة بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 25، بعنوان "لا استثناءات .. لا إقصاءات"، وجود تقدم ببعض الالتزامات، ووجود تراجع كبير في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في أنحاء العالم.

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ودعت المفوضية في تقريرها، إلى اتخاذ إجراءات طموحة ومدروسة وشاملة لتحقيق العدالة الجنسية والإنجابية للجميع، لا سيما النساء والفتيات، وفق بيان صادر عن المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية اليوم الثلاثاء.



وعلى خلفية الوباء وتضارب الأولويات المالية، يسلط التقرير الضوء على أن غياب خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية الأساسية، وفقا لالتزامات نيروبي وأهداف التنمية المستدامة، أدى إلى زيادة وفيات الأمومة والحمل غير المقصود والإجهاض غير الآمن والعنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج الأطفال.



ويأتي التقرير الأول للهيئة الاستشارية المستقلة في وقت تسببت فيه جائحة كورونا في تراجع كبير في حقوق النساء والفتيات، مبينا أن الجائحة كشفت النقاب عن التفاوتات الصارخة بين الأشخاص الذين يواجهون أشكالا مختلفة ومتشابكة من التمييز على أساس الجنس والعرق والعمر والاحتياجات الخاصة والفقر ووضعهم كمهاجرين أو لاجئين.



وأشار إلى أن النساء والفتيات حتى لو تمكن من الوصول إلى الخدمات، فإن هذا لا يضمن قدرتهن على ممارسة حقوقهن أو الاستفادة من الخدمات، حيث تشير البيانات إلى أن 94% من وفيات الأمومة التي يمكن تجنبها تحدث بين النساء الفقيرات في البلدان منخفضة الدخل.



واضاف ان عدم القدرة على الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية هو أحد الأسباب الرئيسية لوفاة النساء والفتيات في حالات الأزمات الإنسانية، كما أن زواج الأطفال أكثر شيوعا بين الفتيات الفقيرات والأقل تعليما.



وقالت الرئيسة المشاركة للمفوضية الحاكمة الـ 27 لكندا ميشيل جان، إن العجز في التمويل، والتباطؤ المخيب للآمال في المساءلة السياسية، وفشل الحكومات في تعزيز النظم الصحية وتدعيمها وجعلها مرنة ومتاحة للجميع قد أضر بشكل كبير بحقوق النساء والفتيات.

بترا