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الأحد، 14-11-2021 01:07 م

جونسون: اتفاق قمة المناخ خطوة كبيرة إلى الأمام

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الوكيل الإخباري-قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26)، والذي اختتم اعماله في غلاسكو مساء امس السبت، خطوة كبيرة إلى الأمام.

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واختتمت اعمال المؤتمر، بعد توصل جميع الدول المشاركة إلى اتفاقية مناخية جديدة ستحاول إبقاء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.


واشار جونسون الى أن هناك الكثير من العمل يتوجب فعله في السنوات المقبلة، مؤكدا ان الاتفاق خطوة كبيرة إلى الأمام، وما يهم هو أن " لدينا الاتفاق الدولي الأول على الإطلاق لخفض استخدام الفحم"، ما اعتبره خريطة طريق للحد من الاحترار العالمي عند 1.5درجة مئوية.


وعبر رئيس الوزراء البريطاني عن أمله في المستقبل بأن يتم اعتبار قمة كوب-26 في غلاسكو كبداية لنهاية التغير المناخي، مشددا على أنه سيواصل العمل بلا كلل لتحقيق هذا الهدف.

بترا

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