تونس.. منع وزير سابق من السفر للمرة الثامنة

الوكيل الاخباري - قال وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق نور الدين الخادمي، الجمعة، إنه مُنع وعائلته من السفر للمرة الثامنة بسبب ما يعرف بملحوظة "إس17"، مشيرا إلى أن القرار لا يعود إلى تتبع قضائي.



جاء ذلك في مقطع مصور نشره الخادمي مساء اليوم على حسابه في فيسبوك، بعد أن كان أعلن الخميس، في تدوينة على الموقع ذاته أنه وعائلته يعتصمون بمطار تونس قرطاج الدولي.

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