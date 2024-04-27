10 إصابات إثر حادث تصادم مركبتين في جرش

الوكيل الاخباري - أصيب 10 أشخاص بجروح ورضوض وكسور في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين الجمعة، في محافظة جرش.

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وهرعت كوادر الدفاع المدني إلى مكان الحادث، وقامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في مكان الحادث ثم قامت بإسعافهم إلى مستشفى جرش الحكومي.



بدوره، قال مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم، لقد وصل إلى قسم الطوارئ في المستشفى 10 إصابات إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين، حيث وصفت الحالة العامة لسبعة من المصابين بالخفيفة و3 حالتهم العامة بالمتوسطة، وتم إدخال جميع المصابين إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية اللازمة وتلقي العلاج.

