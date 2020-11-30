جماعة الحوثي : مستعدون لانهاء الحرب في اليمن

الوكيل الاخباري - أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صنعاء، مهدي المشاط انفتاح جماعته على كافة جهود وقف الحرب في اليمن ومعالجة آثارها وبناء علاقات مع كافة الدول على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار.

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وقال المشاط، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ53 للاستقلال من الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن، الذي يصادف الـ30 من نوفمبر/ تشرين الثاني: "نؤكد حرصنا على السلام العادل والواقعي الذي يضمن وقف العدوان ورفع الحصار وضبط الموارد واستئناف صرف المرتبات والإفراج الكلي عن الأسرى".

المصدر - سبوتنك



