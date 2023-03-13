رئيس بلدية كييف يعترف بتفكيره في إجلاء سكان العاصمة

الوكيل الإخباري- اعترف رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو بأن سلطات العاصمة درست فكرة إجلاء سكان المدينة في يناير بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

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جاء ذلك وفق ما صرح به كليتشكو في مقابلة مع صحيفة Redaktionsnetzwerk Deutschland الألمانية، اليوم الاثنين، حيث تابع: "في يناير، كنا على وشك دعوة السكان للإخلاء"، وأضاف "كان أسوأ انقطاع للتيار الكهربائي استمر 14 ساعة، ولم يكن هناك كهرباء أو ماء أو تدفئة".



إلا أن سلطات كييف، وفقا لكليتشكو، تلقت المساعدة من أنظمة الدفاع الجوي IRIS-T التي قدمتها ألمانيا.



وكانت القوات المسلحة الروسية قد شنت سلسلة من الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر الماضي عقب يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف خلفه الأجهزة الأمنية الأوكرانية الخاصة، حيث تم شن مجموعة من الضربات على مرافق الطاقة والصناعات الدفاعية والقيادات العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

روسيا اليوم