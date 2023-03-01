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الأربعاء، 01-03-2023 10:26 ص

بولا تينوبو مرشّح الحزب الحاكم في نيجيريا يفوز بالانتخابات الرئاسية

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الوكيل الإخباري - فاز بولا تينوبو، مرشّح الحزب الحاكم في نيجيريا، بالانتخابات الرئاسية التي جرت أمس السبت في أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكّان، بحسب النتائج الرسمية النهائية التي صدرت اليوم الأربعاء.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إنّ تينوبو، مرشّح حزب "مؤتمر كلّ التقدّميين"، حصل على 8.8 مليون صوت، متقدّماً على منافسَيه الرئيسيَّين لعتيق أبو بكر، مرشّح حزب الشعب الديموقراطي (6.9 مليون صوت)، وبيتر أوبي، مرشّح حزب العمّال (6.1 مليون صوت).

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وبالإضافة إلى تصدّره النتائج على المستوى الوطني فقد حصد تينوبو أيضاً على أكثر من 25% من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد على الأقلّ (24 من 36 ولاية على الأقلّ) بالإضافة إلى منطقة العاصمة أبوجا، وهو شرط لا بدّ منه لفوزه بالرئاسة.

 

البيان

 




 

 


 

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