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الأربعاء، 24-02-2021 12:43 م

رئيس دولة يستأجر طائرة ميسي الخاصة

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، استأجر طائرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في زيارة له إلى المكسيك.

وجاء سفر فرنانديز استجابة لدعوة تلقاها من نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي دعاه للاحتفال المقام بمناسبة مرور 200 عام على استقلال المكسيك.

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واستأجر فرنانديز طائرة نجم برشلونة الإسباني وفق ما ذكرت "ماركا" مقابل 160 ألف دولار، ولمدة أربعة أيام.


ويمتلك ميسي طائرته الخاصة التي تصل قيمتها حاليا إلى 15 مليون دولار، منذ العام 2018، حيث قام بشرائها في الولايات المتحدة الأميركية.

 

وطائرة ميسي من نوع "غلف ستريم V"، طراز عام 2004، وتأتي بـ16 مقعد، وحمامين، بالإضافة إلى مطبخين.


وأضاف ميسي بعض التعديلات على طائرته الجديدة، شملت إضافة الرقم "10" على الذيل، بينما دمجت أسماء "ليو، أنتونيلا، تياغو، سيرو، ماتيو" على درجات السلم الخاص بالصعود للطائرة.


 




 

 


 

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