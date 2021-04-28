رئيس وزراء إيرلندا الشمالية تعلن موعد تنحيها عن منصبها

الوكيل الإخباري- أعلنت أرلين فوستر اليوم الأربعاء أنها ستتنحى عن منصبها وزير أولى في إيرلندا الشمالية في نهاية يونيو.



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كما أعلنت أنها ستتنحى عن منصبها زعيمة للحزب الوحدوي الديمقراطي في 28 مايو.



وإيرلندا الشمالية هي جزء من المملكة المتحدة في الشمال الشرقي من جزيرة إيرلندا.



وشهدت عاصمة الإقليم بلفاست احتجاجات الشهر الجاري أدت إلى جرح عدد من المتظاهرين ورجال الأمن، وأوضحت صحيفة The Irish Times أن المحتجين يعارضون الاتفاقات التجارية المبرمة بين لندن والاتحاد الأوروبي بموجب صفقة "بريكست".

المصدر : روسيا اليوم