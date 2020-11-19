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الخميس، 19-11-2020 08:53 ص

روسيا تشرع بربط القطب الشمالي بإنترنت فائق السرعة

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الوكيل الاخباري- باشرت وزارة النقل الروسية والوكالة الفيدرالية للنقل البحري والنهري وشركة "روس مور بورت"، في إنشاء خط اتصالات رئيسي من الألياف الضوئية تحت الماء في منطقة القطب الشمالي.

وسيمتد الخط الجديد، على طول الطريق البحري مورمانسك - فلاديفوستوك، وستنتشر فروعه المحلية في أكبر الموانئ والمراكز السكنية الروسية، في منطقة القطب الشمالي.

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ويتم تنفيذ المشروع، وفقا لاستراتيجية تطوير منطقة القطب الشمالي الروسية، التي صادق عليها الرئيس فلاديمير بوتين.

 

وتهدف الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية للموانئ على طول طريق البحر الشمالي، وتشكيل نظام بيئي رقمي في المنطقة.


وستشرف على تشغيل الخط الجديد، شركة "مورسفياز سبوتنيك".
ووفقا لوكالة RBK، يجب أن يبلغ معدل النقل لهذا الخط، 52-104 تيرابايت في الثانية، وطول الخط أكثر من 12.5 ألف كيلومتر، من دون أخذ الفروع الممتدة منه، بالاعتبار.

 

ومن المقرر إنجاز المشروع بشكل كامل، في عام 2026.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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