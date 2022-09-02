روسيا: تمديد حظر الطيران جنوب ووسط البلاد

الوكيل الإخباري - أعلنت سلطات الطيران الروسية، اليوم الجمعة، عن تمديد حظر الطيران وسط وجنوب البلاد حتى العاشر من شهر أيلول الجاري، جراء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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وقالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، في بيان صحفي :" ليس من الممكن التوجه جوًا إلى مدن أنابا، وبيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وغيلينجيك، وكراسنودار، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف على نهر الدون، وسيمفروبول، ويليستا".



وأضاف البيان: "إدخال نظام حظر الطيران في عدد من مناطق وسط وجنوب روسيا بدأ في 24 شباط الماضي، وبعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

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