روسيا: قدمنا إجابات عن استفسارات الأميركيين حول الضمانات الأمنية

الوكيل الإخباري-أكدت روسيا أنها أجابت على جميع استفسارات الولايات المتحدة الأميركية بشأن المقترحات الروسية والضمانات الأمنية، مشيرة إلى أنها في انتظار رد خطي على المقترحات.

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وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي الاثنين، "روسيا قدمت جميع الإجابات الممكنة على الأسئلة التوضيحية من الولايات المتحدة بشأن المقترحات الروسية الخاصة بالضمانات الأمنية، وتنتظر موسكو إجابة بخصوص ذلك في المستقبل القريب".



وأضافت زاخاروفا، "لقد تم بالفعل تقديم جميع الإجابات عن الأسئلة التوضيحية للأميركيين، والشيء الوحيد هو أنه يجب وضعها على الورق والإجابة عليها".

بترا