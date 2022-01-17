الإثنين 17-01-2022
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الإثنين، 17-01-2022 07:55 ص

عاصفة ثلجية كبرى تضرب الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري - تشهد مناطق شرق الولايات المتحدة عاصفة شتوية شديدة مصحوبة بالثلوج والجليد، تسببت بانقطاع الكهرباء عن نحو 235 ألف شخص.
وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة، أمس الأحد، من أن العاصفة "العاصفة الشتوية الكبيرة" ستزداد حدة.

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ووفقا لفرانس برس، فقد استعد ملايين الأميركيين الأحد لتساقط ثلوج كثيفة في شرق الولايات المتحدة بعد تحذير مصلحة الأرصاد الجوية، التي قالت إن "عاصفة شتوية كبيرة ستضرب شرق الولايات المتحدة بين الأحد والاثنين".


وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع الثلوج قد يصل إلى 30 سنتيمترا، وقد يغطّي منطقة تمتدّ من تينيسي إلى جورجيا في الجنوب الشرقي، وصولا الى فيرمونت وولاية نيويورك في الشمال الشرقي.


ومن المتوقع أن "تؤثّر العاصفة بشدّة على حركة النقل.. وقد يتسبب مزيج الثلج والجليد بوضع خطر للطرق"، بحسب فرانس برس.


وتلقى حوالي 74 مليون شخص تحذيرات من الطقس الشتوي حتى مساء السبت، وفقا للهيئة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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