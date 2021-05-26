روسيا: ندعم الدور المحور للأمم المتحدة في تسوية الأزمة

الوكيل الإخباري- عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء مباحثات مع نظريه اليمني أحمد عوض بن مبارك في مدينة سوتشي جنوبي روسيا، بشأن دعم الدور المحور للأمم المتحدة في تسوية الأزمة.



وفي بداية الاجتماع قال لافروف إن روسيا تشعر بقلق شديد إتجاه الوضع الممزق بالحرب الأهلية في اليمن، وأشار إلى أن موسكو على اتصال مع جميع الأطراف المعنية في النزاع، مؤكدا تأييدها ودعمها الثابت للدور المحوري الذي تلعبه الأمم المتحدة في التسوية اليمنية.

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من جانبه، قال بن مبارك إن زيارته تهدف لوضع المسؤولين الروس في صورة آخر التطورات الجارية في اليمن، والتباحث حول الدور الروسي المنتظر في دعم نشر السلام واستعادة الأمن في البلاد، وكذلك حول مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر- روسيا اليوم