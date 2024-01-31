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الأربعاء، 31-01-2024 11:48 ص

زاخاروفا: تصريح بوريل صادم وفظيع

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الوكيل الإخباري- قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريح المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بشأن المصالحة بين روسيا وأوكرانيا "صادم وفظيع".

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جاء ذلك في تعليق زاخاروفا لراديو "سبوتنيك" صباح اليوم الأربعاء، حيث تابعت: "إنه تصريح فظيع آخر، لكن ينظر إليه بوصفه (إنه بوريل). بالمناسبة، ينظر إليه داخل الاتحاد الأوروبي بنفس الطريقة تماما، فهم يعاملونه على نفس النحو، في سياق مختلف، وبطيف آخر من المشاعر، لكنهم أيضا يقولون (إنه بوريل)".


وأضافت زاخاروفا أن مثل هذه الفكرة "عادة ما تخرج من الدبلوماسي بصعوبة كبيرة، لأنها تتعارض مع جوهر العمل الدبلوماسي"، وقالت: "نحن نرى مثل هذه التصريحات تخرج بشكل منهجي، لذلك تتناسب مع فهم جوهر هذا الرجل ومن يقفون خلفه. لا أستطيع القول سوى إنها تصريحات صادمة".


وكان بوريل قد قال في مقال لصحيفة L’Obs الفرنسية إن فكرة التسوية الدبلوماسية للصراع في أوكرانيا "خاطئة"، وبدلا من تسهيل السلام بين موسكو وكييف، اقترح نقل مزيد من الأسلحة الهجومية إلى القوات المسلحة الأوكرانية، اللازمة لمحاولة الاستيلاء على أراضي المناطق الروسية الجديدة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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