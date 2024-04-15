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الإثنين، 15-04-2024 01:57 م

زعماء G7 يتفقون على مطالبة إسرائيل بعدم التصعيد

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الوكيل الاخباري- اتفق زعماء مجموعة الدول السبع G7 على مطالبة إسرائيل بشكل خاص بعدم اتخاذ خطوات ردا على الهجوم الإيراني من شأنها تصعيد الصراع.

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جاء ذلك وفقا لما ذكرته بوابة Axios نقلا عن مصدر كان حاضرا أثناء النقاشات، حيث كان جميع القادة قلقين بشأن رد الفعل الإسرائيلي المحتمل وتصعيد الصراع. ونقلت البوابة عن المصدر قوله: "تقرر أن جميع الدول في مجموعة السبع ستطلب من إسرائيل بشكل خاص عدم اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد الصراع".

وكما ذكر البيت الأبيض سابقا، فقد تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع شركاء مجموعة السبع يوم الأحد وأدان القادة الهجوم الإيراني وأكدوا دعمهم لإسرائيل.

وكانت إيران قد شنت، السبت الماضي، هجوما واسع النطاق على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري.

 




 

 


 

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