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الأحد، 14-04-2024 06:52 ص

الكشف عن عدد الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل

يييي


الوكيل الاخباري - كشفت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية أن إيران أطلقت على إسرائيل ما يزيد على 330 مسيرة وصاروخا، خلال "الرد الإيراني" على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في وقت سابق.اضافة اعلان


فقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إيران أطلقت، خلال هجومها الذي استمر 5 ساعات، 185 طائرة بدون طيار "مسيرة" و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض أرض.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية هذه الأرقام وقالت "إيران أطلقت 185 طائرة مسيرة و110 صواريخ أرض-أرض و36 صاروخ كروز في هجومها على إسرائيل".

وكانت إيران شرعت في وقت متأخر من مساء أمس السبت في هجوم واسع النطاق، على أهداف داخل إسرائيل، في هجوم قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إنه "أول هجوم تشن فيه طهران هجوما عسكريا مباشرا على إسرائيل رغم عقود من العداء" بينهما.

وقال الجيش الإسرائيلي، أثناء الهجوم، إن غالبية الصواريخ التي أطلقت من إيران "تم اعتراضها خارج حدود إسرائيل ونواصل صد تهديداتها".

وذكرت مصادر إسرائيلية أن "150 صاروخا أطلق من إيران باتجاه إسرائيل" وتم اعتراض 99% منها من منظومات الاعتراض الصاروخية.

وصرح 3 مسؤولين أميركيين، لرويترز، بأن الجيش الأميركي أسقط عشرات الصواريخ الإيرانية الموجهة إلى إسرائيل.

 




 

 


 

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