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الإثنين، 14-12-2020 10:33 ص

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوب جزر فيجي

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الوكيل الاخباري - ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، جنوب جزر فيجي.

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وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن الزلزال وقع في تمام الساعة "01:57:10" بتوقيت غرينتش.


وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض "23.917" جنوبا، خط طول "179.870" شرقا.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق "529.9" كم.


وأشار مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي، إلى عدم وجود تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أي تقارير عن ضحايا أو دمار، نتيجة الزلزال.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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