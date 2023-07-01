زيلينسكي يفرض عقوبات على أكثر من 190 شخصية من روسيا ودول أخرى

الوكيل الإخباري- وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على مرسوم يفرض عقوبات على 193 شخصا، معظمهم يحملون الجنسية الروسية، وكذلك ضد 291 شركة من روسيا ومن دول أخرى.



وجاء في بيان تم نشره على موقع مكتب زيلينسكي: "تطبيق قرار مجلس الأمن والدفاع الأوكراني بتاريخ 1 يوليو 2023 حول فرض عقوبات اقتصادية شخصية".

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ويتم فرض العقوبات لمدة عشر سنوات وتتضمن تجميد الأصول، وتقييد العمليات التجارية (الوقف الكامل)، ومنع سحب رأس المال من أوكرانيا، وحظر نقل التكنولوجيا، والحقوق على الملكية الفكرية، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وحظر نقل تكنولوجيا حقوق الملكية الفكرية.



روسيا اليوم