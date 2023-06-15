وسائل إعلام: رؤساء جنوب إفريقيا وزامبيا وجزر القمر يتوجهون إلى أوكرانيا

الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة Rzeczpospolita البولندية بأن رؤساء جنوب إفريقيا وزامبيا وجزر القمر سيصلون إلى أوكرانيا في إطار مهمتهم للسلام.

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وتابعت الصحيفة أن "رؤساء جنوب إفريقيا وزامبيا وجزر القمر سيزورون وارسو اليوم الخميس، ومن هناك سيتوجهون إلى كييف في مهمة سلام".

وبحسب السفير الأوكراني في بولندا فاسيلي زفاريتش، فإن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سوف يلتقي بهم في كييف.



كذلك ذكرت الصحيفة أن الرئيس البولندي أندريه دودا سيجري مفاوضات مع رؤساء الدول الإفريقية، فيما ظهرت معلومات بهذا الشأن في موقعه على الإنترنت، حيث من المقرر أن يلتقي الساعة 12:40 مع رئيس جزر القمر، والساعة 13:30 مع رئيس زامبيا، والساعة 14:15 مع رئيس جنوب إفريقيا.

روسيا اليوم