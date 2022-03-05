الأحد 06-03-2022
الوكيل الاخباري

زيلينسكي يهاجم الناتو لرفضه فرض حظر طيران فوق أوكرانيا

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السبت، 05-03-2022 11:51 م

زيلينسكي يهاجم الناتو لرفضه فرض حظر طيران فوق أوكرانيا

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الوكيل الاخباري - هاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لرفضهم فرض منطقة حظر طيران فوق جميع أنحاء بلاده.

ونقلت هيئة الـ "بي بي سي" عن فولوديمير زيلينسكي قوله في خطاب وصفته بـ"الناري"، أن إحجام الغرب عن التدخل أعطى روسيا الضوء الأخضر لمواصلة قصف البلدات والقرى الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي، أنه "لا يوافق على الرأي القائل إن اتخاذ فعل مباشر يُمكن أن يثير عدوان روسيا المباشر على الناتو".

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