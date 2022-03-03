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الخميس، 03-03-2022 04:50 م

جولة ثانية من المحادثات الأوكرانية الروسية

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الوكيل الاخباري - توجّه الوفد الأوكراني لإجراء الجولة الثانية من المحادثات مع روسيا على الحدود البولندية البيلاروسية الخميس، حسب ما أعلن أحد أعضائه على تويتر.

وكتب مستشار الرئاسة الأوكراني ميخائيلو بودولاك على تويتر مرفقا التغريدة بصورة تظهره مع المسؤول البرلماني ديفيد أراخاميا بالزي العسكري في ما يبدو أنه مقصورة مروحية "في الطريق إلى المفاوضات مع الاتحاد الروسي. نحن حاليا في المروحيات".

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