سريلانكا.. حظر تجول مفتوح في العاصمة إثر اشتباكات بين الجيش ومتظاهرين

الوكيل الإخباري-فرضت الشرطة في سريلانكا، اليوم الاثنين، حظرا للتجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو، بعد أن اشتبك أنصار الحكومة السريلنكية مع متظاهرين يطالبون باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا.



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وأفاد مسؤولون، بأن 20 شخصا على الأقل أصيبوا خلال الاشتباكات.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن موالين لراجاباكسا مسلحين بالعصي والهراوات هاجموا متظاهرين غير مسلحين كانوا يخيمون خارج مكتب الرئيس منذ 9 أبريل.



وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على أنصار الحكومة السريلنكية الذين اخترقوا خطوط الشرطة لتحطيم الخيام والمباني الأخرى التي أقامها المتظاهرون المناهضون للحكومة السريلنكية .



وتوشك سريلانكا على الإفلاس بعد أن أعلنت تعليق سداد ديونها الأجنبية وتراجع احتياطيها من النقد الأجنبي القادم للاستخدام لأدنى من 50 مليون دولار. ولديها مدفوعات قروض أجنبية بقيمة 7 مليار دولار هذا العام من 25 مليار دولار تسدد بحلول 2026.

روسيا اليوم