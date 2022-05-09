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الإثنين، 09-05-2022 03:16 م

سريلانكا.. حظر تجول مفتوح في العاصمة إثر اشتباكات بين الجيش ومتظاهرين

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الوكيل الإخباري-فرضت الشرطة في سريلانكا، اليوم الاثنين، حظرا للتجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو، بعد أن اشتبك أنصار الحكومة السريلنكية مع متظاهرين يطالبون باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

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وأفاد مسؤولون، بأن 20 شخصا على الأقل أصيبوا خلال الاشتباكات.
وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن موالين لراجاباكسا مسلحين بالعصي والهراوات هاجموا متظاهرين غير مسلحين كانوا يخيمون خارج مكتب الرئيس منذ 9 أبريل.


وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على أنصار الحكومة السريلنكية  الذين اخترقوا خطوط الشرطة لتحطيم الخيام والمباني الأخرى التي أقامها المتظاهرون المناهضون للحكومة السريلنكية  .


وتوشك سريلانكا على الإفلاس بعد أن أعلنت تعليق سداد ديونها الأجنبية وتراجع احتياطيها من النقد الأجنبي القادم للاستخدام لأدنى من 50 مليون دولار. ولديها مدفوعات قروض أجنبية بقيمة 7 مليار دولار هذا العام من 25 مليار دولار تسدد بحلول 2026.

 

روسيا اليوم

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