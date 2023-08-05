السبت 05-08-2023
الوكيل الاخباري

اصابات اثر حادث تدهور ناقلة محملة بـ 10 مركبات

إطلاق جوائز الإبداع في الموسيقى والأفلام القصيرة وثقافة الطفل في عُمان

اجتماعات تحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية

الطاقة لـ"الوكيل": زيادة كميات النفط المستوردة من العراق لـ 15 ألف برميل يومياً

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد

تشييع جثمان الشهيد قصي معطان في رام الله

الأردن يسير 3 طائرات لمكافحة الحرائق في قبرص

رسالة تحذيرية الى أولياء الأمور والأهالي بالاردن

المياه: حملات مداهمة لردم ابار بالرمثا ووادي السير

الحكومة: إمكانيات في الأردن ليصبح مركزا في مجال تعهيد تكنولوجيا المعلومات

السبت، 05-08-2023 01:33 م

سفارات في لبنان تحذر رعاياها من الاقتراب لمواقع الاضطرابات

1691227518069


الوكيل الإخباري - دعت السفارة الكويتية في لبنان، مواطنيها إلى أخد الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق في لبنان، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.

اضافة اعلان


وكانت السفارة السعودية في لبنان، حذرت أمس، رعاياها من الاقتراب للمناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، ودعتهم إلى مغادرة الأراضي اللبنانية، مذكرة إياهم بقرار منع السفر إلى لبنان.


كما طلبت السفارة الألمانية في لبنان، ببيان مقتضب، من رعاياها الاتصال وتحديث بياناتهم وأماكن تواجدهم والابتعاد عن أي منطقة اشتباكات.


يشار إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق لبناني رسمي على هذه البيانات الثلاثة، بيد أن مصدرا لبنانيا قال إن الوضع في مخيم عين الحلوة سجل هدوءا تاما بالتوازي مع اجتماعات سياسية لبنانية- فلسطينية لحل الخلاف.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64ce254e4c59b7321169698a

آخر التطورات الميدانية في السودان

4

إطلاق جوائز الإبداع في الموسيقى والأفلام القصيرة وثقافة الطفل في عُمان

1691233146249

ميقاتي: الوضع الأمني اللبناني مستقر ولا يستدعي القلق والهلع

64ce25804236047f4f1ea104

مدفيديف: الضربات الروسية لأوديسا لم تردع كييف بعد

122278

إيران تعلن تزويد بحريتها بصواريخ تستخدم الذكاء الاصطناعي

64ce0ed8423604037a57edb2

زاخاروفا تنصح واشنطن بمراجعة الخارجية الروسية للاستفسار عن صفقة الحبوب

أخبار متعلقة
السعودية

السعودية تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية

64c207064236041c9a34754d

وزير الإعلام اللبناني يثير جدلا بتصريح يمس السعودية

631bbd20cf53a

بيان عاجل صادر عن المملكة العربية السعودية

64bfaa244236042c1225895c

السعودية.. عقوبات بالسجن والغرامة والترحيل لمخالفي الإقامة

main_image64bab38a58d07

السعودية تصدر بيانا شديد اللهجة

64b91bc24236044cd25a2a34

لبنان.. المجلس الأعلى للطفولة يعقد اجتماعا استثنائيا