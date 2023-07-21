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الجمعة، 21-07-2023 08:03 م

السعودية تصدر بيانا شديد اللهجة

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الوكيل الاخباري - أعلنت الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن استدعاء القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وتسليمه مذكرة احتجاج، على خلفية تدنيس القرآن الكريم مجددا في ستوكهولم.

وقالت الخارحية السعودية في بيان لها: "إلحاقا للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 2 محرم 1445 هجري، الموافق 20 يوليو 2023، بشأن التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخول لهم حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، قامت وزارة الخارجية اليوم باستدعاء القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة للسلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان".

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