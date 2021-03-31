الأربعاء 31-03-2021
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الأربعاء، 31-03-2021 04:27 م

سفير إثيوبيا بالقاهرة: استئناف المفاوضات بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان

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الوكيل الإخباري- قال السفير الإثيوبي بالقاهرة ماركوس تيكلي ريكى، إنه سيتم استئناف المفاوضات بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان قريبا، للتوصل إلى اتفاق مرضِ لجميع الأطراف برعاية الاتحاد الإفريقي.

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وأضاف ريكي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر السفارة الإثيوبية: "لم يتم التواصل مع إثيوبيا رسميا بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان وسمعنا عنها من وسائل الإعلام فقط".

وأكد أن أديس أبابا دائما تركز على المفاوضات وتعمل على حل الخلافات بطريقة سلمية، وذلك ردا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سد النهضة أمس.

وذكر السفير الإثيوبي، أن بلاده تقوم ببناء السد منذ عام 2011 وكانت شفافة لمصر، وأن بلاده منفتحة على الحوار وترغب في اتفاق مرضِ لجميع الأطراف، مؤكدة أن سد النهضة لن يسبب ضررا لدولتي المصب.

 

المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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