مصر ترد على التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن سد النهضة

الوكيل الإخباري- اعتبرت مصر، يوم الخميس، أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن سد النهضة تكشف مجددا عن نيتها ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب.

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جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ؛ ردا على تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين، التي أكدت اعتزام أديس أبابا ”استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد“.



ويأتي الموقف الإثيوبي، عبر تصريحات لوزيري الخارجية والري الإثيوبيين، خلال مؤتمر عقد في أديس أبابا، أمس؛ بمناسبة مرور ١٠ سنوات على تدشين سد النهضة.



وأكد حافظ أن ”هذا أمر ترفضه مصر؛ لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني، ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة“.

المصدر: إرم



