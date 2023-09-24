سكرتير مجلس أمن أرمينيا يلتقي مع مساعد رئيس أذربيجان في بروكسل

الوكيل الاخباري- أفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن في أرمينيا، بأن سكرتير هذا المجلس أرمين غريغوريان سيلتقي في بروكسل يوم 26 سبتمبر مع مساعد رئيس أذربيجان حكمت غادجييف.



ووفقا لبيان المكتب الصحفي، يهدف لقاء بعد الغد للتحضير للمفاوضات بين زعيمي الدولتين، والتي ستجرى يوم 5 أكتوبر المقبل في مدينة غرناطة الإسبانية.

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وأضاف البيان: "سيتوجه أمين مجلس الأمن الأرمني أرمين غريغوريان في زيارة عمل إلى عاصمة بلجيكا بروكسل، حيث من المقرر أن يجتمع في 26 سبتمبر مع مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومساعد المستشار الألماني أولاف شولتس ومع مستشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ومساعد رئيس أذربيجان غادجييف للتحضير لاجتماع بين زعيمي الدولتين المقرر عقده في 5 أكتوبر في غرناطة".



في 19 سبتمبر، حدث تصعيد دوري آخر للوضع في قره باغ. وأعلنت باكو بدء "إجراءات لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب العسكريين الأرمن من المنطقة. من جانبها، أكدت يريفان أنه لا توجد قوات مسلحة أرمنية في قره باغ ووصفت ما يحدث بأنه "عدوان واسع النطاق".