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الثلاثاء، 19-09-2023 02:43 م

اندلاع مواجهة عسكرية بين أذربيجان وأرمينيا

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الوكيل الإخباري - اندلعت اليوم مواجهة عسكرية بين أذربيجان وأرمينيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، اليوم الثلاثاء، أنها نفذت هجمات بأسلحة عالية الدقة في إقليم كاراباخ رداً على استفزازات أرمينيا.

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وقالت إنها فتحت ممرات لإجلاء المدنيين من إقليم كاراباخ، مشيرة إلى أنها أطلقت "عمليات لمكافحة الإرهاب" تستهدف القوات الأرمنية في المنطقة المتنازع عليها.


بدورها، أكدت خارجية أذربيجان أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في كاراباخ هو طرد مسلحي أرمينيا.

 

في المقابل، قالت السلطات الموالية لأرمينيا في كاراباخ إن العاصمة ومدنا أخرى تتعرض لإطلاق نار كثيف من باكو.


وطالبت أرمينيا مجلس الأمن الدولي وروسيا بوقف تحركات أذربيجان العسكرية في كاراباخ.

 

وأتت هذه التطورات، بعدما أعلنت أذربيجان في وقت سابق أن 4 شرطيين ومدنيَّين قتلوا بانفجار لغمَين في كاراباخ، واتّهمت الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال.


 




 

 


 

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