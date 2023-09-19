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الثلاثاء، 19-09-2023 02:42 م

باتروشيف: بوتين سيعقد مع شي محادثات مفصلة في بكين

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الوكيل الإخباري - أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف أن موسكو بانتظار محادثات ثنائية مفصلة بين الرئيسين الروسي والصيني الشهر المقبل في بكين.

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وأضاف باتروشيف، خلال المشاورات الروسية الصينية حول الأمن الاستراتيجي، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي: "بانتظار مفاوضات ثنائية مفصلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين الشهر المقبل، في إطار حضور الرئيس الروسي المنتدى الدولي لحزام واحد، طريق واحد". 

وأشار باتروشيف إلى أن العلاقات بين موسكو وبكين تقوم على مبادئ الاحترام، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والدعم المتبادل على الساحة الدولية، "وغير خاضعة للظروف الخارجية".


وأكد يي خلال محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أمس الاثنين حيث يزور موسكو لغاية 21 سبتمبر لإجراء محادثات أمنية، أن بكين وموسكو تنتهجان سياسة خارجية مستقلة، وأن تعاونهما غير موجه ضد دول أخرى.

 

RT

 




 

 


 

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