سلطان عُمان يصدر عفوا عن 390 سجينا

الوكيل الاخباري - أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق عفوا خاصا عن 390 سجينا، مدانين في قضايا مختلفة.

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مسؤول بشرطة عُمان أن من بين من شملهم قرار العفو 150 سجينا أجنبيا.



ويأتي العفو عن السجناء في عمان بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الخمسين للسلطنة، و"مراعاة لأسر هؤلاء النزلاء"، وفقا لما ذكرته الوكالة.



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حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى / حفظه الله ورعاه / يتفضل فيصدر عفوه السامي الخاص عن 390 نزيلاً من نزلاء السجن منهم 150 نزيلاً أجنبيًا من المدانين في قضايا مختلفة تزامنًا مع مناسبة العيد الوطني الخمسين للنهضة المباركة ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء. حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى / حفظه الله ورعاه / يتفضل فيصدر عفوه السامي الخاص عن 390 نزيلاً من نزلاء السجن منهم 150 نزيلاً أجنبيًا من المدانين في قضايا مختلفة تزامنًا مع مناسبة العيد الوطني الخمسين للنهضة المباركة ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء. pic.twitter.com/KgEaYSCvWP November 17, 2020

وتحتفل السلطنة بالعيد الوطني فى 18 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، وقد بدأ الاحتفال بهذا العيد مع تولي السلطان الراحل قابوس الحكم عام 1970.

وتوفي السلطان قابوس في العاشر من يناير/ كانون الأول 2020، ليخلفه ابن عمه هيثم بن طارق، والذي ينتمي كسابقه إلى عائلة آل سعيد التي تحكم البلاد منذ سنة 1741.

المصدر : سبوتنك



