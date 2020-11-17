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الثلاثاء، 17-11-2020 09:37 ص

سلطان عُمان يصدر عفوا عن 390 سجينا

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الوكيل الاخباري - أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق عفوا خاصا عن 390 سجينا، مدانين في قضايا مختلفة.

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مسؤول بشرطة عُمان أن من بين من شملهم قرار العفو 150 سجينا أجنبيا.


ويأتي العفو عن السجناء في عمان بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الخمسين للسلطنة، و"مراعاة لأسر هؤلاء النزلاء"، وفقا لما ذكرته الوكالة.

 



وتحتفل السلطنة بالعيد الوطني فى 18 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، وقد بدأ الاحتفال بهذا العيد مع تولي السلطان الراحل قابوس الحكم عام 1970.

 

وتوفي السلطان قابوس في العاشر من يناير/ كانون الأول 2020، ليخلفه ابن عمه هيثم بن طارق، والذي ينتمي كسابقه إلى عائلة آل سعيد التي تحكم البلاد منذ سنة 1741.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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