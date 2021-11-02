سماع دوي انفجارين وإطلاق رصاص في العاصمة الأفغانية كابول

الوكيل الإخباري-أفادت وكالة "رويترز"، بسماع دوي انفجارين قويين أعقبهما صوت إطلاق رصاص في العاصمة الأفغانية كابول.

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وأفاد شاهد، لوكالة "رويترز"، بسماع دوي انفجار قوي أعقبه صوت إطلاق رصاص بالقرب من مستشفى سردار محمد داود خان العسكري في العاصمة الأفغانية كابول.



كما نقلت الوكالة عن شهود آخرين، سماع دوي انفجار ثان وإطلاق نار قرب المستشفى العسكري في كابول.



وأعلن المتحدث باسم داخلية حكومة "طالبان، قاري سعيد خوستي، أن قنبلة انفجرت عند مدخل مستشفى في الحي العاشر في كابول". وأضاف "تسبب الانفجار في سقوط ضحايا سيتم نشر تفاصيلها في وقت لاحق".



في السياق أيضا، نقلت وكالة "رويترز" عن حساب جماعة إغاثة إيطالية في الطوارئ على موقع "تويتر" إعلانها عن إصابة تسعة في هجوم كابول ونقلهم لمستشفى تديره الجماعة.









روسيا اليوم