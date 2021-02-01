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الإثنين، 01-02-2021 03:38 م

بإطلاق الرصاص على سيارة كان يستقلها

سوريا.. اغتيال مختار بلدة في ريف درعا - صورة

اغتيال
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الوكيل الإخباري - اغتال مجهولون مختار قرية الكرك الشرقي في ريف درعا بسوريا جهاد سلطان النعمة بإطلاق الرصاص على سيارة كان يستقلها.

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ونقل التلفزيون السوري عن مصدر في قيادة شرطة المحافظة أن "إرهابيين أطلقوا النار على مختار الكرك الشرقي النعمة وسائق سيارة الأجرة التي كانت ترافقه على الطريق بين بلدتي المسيفرة والكرك".


وأدى ذلك إلى وفاته وإصابة السائق بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى.
بينما ذكرت وسائل إعلام من المحافظة أن النعمة تعرض منذ أيام لمحاولة اغتيال إذ ألقى مجهولون قنبلة على منزله، كما تم استهدافه في العام 2019 بإلقاء قنبلة يدوية على منزله أيضا، وكان تم اختطافه في العام 2014.


 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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